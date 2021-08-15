Трамп обвинил Байдена в отсутствии уважения к Америке у талибов

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в том, что талибы потеряли уважение к Соединенным Штатам из-за того, что новая американская администрация не следовала плану предшественников. Его слова приводит The Hill.

По словам политика, Байден сбежал из Афганистана, вместо того, чтобы следовать переданной ему стратегии, призванной защищать людей и собственной, гарантирующей, что «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) даже не помыслит о захвате американского посольства или попытках создать базу для новых нападений.

«У Талибана больше нет страха или уважения к Америке и ее силе. Каким позором будет, когда талибы поднимут свой флаг над посольством США в Кабуле», — добавил Трамп.

Он отметил, что он создал надежный сдерживающий фактор, который перестал существовать с момента, как Байден начал выводить войска из Афганистана. Экс-президент заключил, что это полный провал из-за слабости, некомпетентности и стратегической непоследовательности нынешнего лидера.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские военные быстро и решительно ответят на любые действия талибов, которые поставят под угрозу сотрудников посольства и дипломатическую миссию в Афганистане. Он также ввел туда пять тысяч военных для обеспечения безопасной эвакуации. «Бесконечное присутствие Америки в разгар гражданского конфликта в другой стране было для меня неприемлемо», — прокомментировал глава государства вывод войск из исламской республики.

После объявления о выводе американских войск талибы начали стремительное наступление на позиции афганской армии. Положение правительства Афганистана с каждым днем становится все критичнее. За последнюю неделю «Талибан» смог захватить столицы 16 провинций. 12 августа пали два важнейших города: второй по размеру в стране Кандагар и следующий за ним Герат. Гражданская война в Афганистане длится с 1979 года.

