Украинского телеведущего раскритиковали за ужин с Киркоровым

Украинского актера и телеведущего Владимира Остапчука раскритиковали за совместный ужин с российским певцом Филиппом Киркоровым, которому недавно запретили въезд на Украину. Об этом сообщает УНИАН.

На одном из снимков в своем Instagram телеведущий поблагодарил Киркорова за «теплый и дружный вечер». Это возмутило поклонников Остапчука, которые попросили его супругу объяснить данный поступок. Женщина в ответ заявила, что до недавнего времени они не были лично знакомы с российским исполнителем и решили встретиться, так как отдыхали недалеко друг от друга на греческом острове Крит.

Кристина Остапчук также назвала Киркорова веселым и открытым человеком, от которого она получила много комплиментов. «Тему политики и религии я никогда не обсуждаю, хотя услышала, что Украину очень любит», — заявила жена артиста в ответ на критику подписчиков.

11 августа Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что на три года запретила въезд в страну российскому артисту Филиппу Киркорову. В СБУ отметили, что решение было принято 7 июня «в интересах обеспечения национальной безопасности Украины» и в соответствии с законом «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

В июне министерство культуры и информационной политики Украины по рекомендации СБУ внесло Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. В спецслужбе пояснили, что артист поддерживал присоединение Крыма к России и регулярно приезжал на полуостров.