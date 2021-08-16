Люксовый бренд начал продавать рваный свитер за сотни тысяч рублей

Французский дом моды Balenciaga представил покупателям рваную вещь стоимостью в сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет о шерстяном свитере с разноцветным принтом, который представлен в ассортименте в двух оттенках: голубом и сером. Отмечается, что оверсайз-вещь оформлена дырами и затяжками по всей длине. Цена описанного товара на сайте модного дома составляет 1150 фунтов стерлингов (116 тысяч рублей).

Согласно материалу, пользователи Twitter не оценили новый дизайн Balenciaga, о чем принялись писать в многочисленных постах. «1150 фунтов, чтобы выглядеть бедно», «Это просто абсурд», «Мне было бы стыдно носить такую вещь», «Он выглядит так, будто его носили 500 лет», «Balenciaga, как можно продавать незаконченный свитер за такую цену?» — писали они.

В июле бренд Balenciaga удивил покупателей другой вещью, а именно, курткой, которая напоминает униформу мусорщиков. Новинка представляет собой неоново-желтую оверсайз-куртку со светоотражающими полосками и капюшоном.