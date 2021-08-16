Сотни велосипедистов проехались по улицам города голыми

Британские велосипедисты массово проехались по улицам Лондона обнаженными. Соответствующие фотографии публикует издание Daily Mail.

Согласно материалу, сотни людей приняли участие в заезде World Naked Bike Ride («Мировой велозаезд без одежды»), который впервые состоялся в 2004 году. Мероприятие проводят ежегодно в 70 городах мира. Исключением стал 2020 год, когда заезд отменили из-за карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.

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На размещенных кадрах видно, как по улицам города ездят голые люди, при этом на тела некоторых из них нанесен боди-арт. Отмечается, что таким образом велосипедисты выразили протест агрессивным водителям. С помощью данной акции они захотели привлечь внимание к проблеме негативного воздействия выхлопных газов на здоровье людей.

Известно, что идея проводить заезд World Naked Bike Rid принадлежит канадскому активисту Конраду Шмидту. Первый подобный велопробег прошел в знак протеста против войны в Ираке, однако вскоре на смену политическим лозунгам пришли экологические призывы.

В мае 2018 года посетителям парижского музея разрешили прийти голышом. Музей Palais de Tokyo предложил туристам прогуляться по залам галереи без одежды в специально отведенные часы. «Голый тур», билеты на который были распроданы за два дня, посетили около 160 человек.