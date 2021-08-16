Оценена концентрация вредных веществ после взрыва в промзоне в Екатеринбурге

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе после взрыва в промзоне на юге Екатеринбурга не превышена. Такую оценку дали в МЧС России, передает ТАСС.

«После замера проб воздуха предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что угроза жизни, а также здоровью местных жителей отсутствует. Отмечается, что на место происшествия выезжали сотрудники инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Свердловской области.

ЧП произошло 16 августа на юге Екатеринбурга в поселке Рудный. Данных о пострадавших на данный момент нет. По информации источника агентства, из-за взрыва мог произойти выброс газов. Жителей близлежащих домов попросили закрыть окна и не выходить на улицу.