Россия
 
Последние новости
В Узбекистане задержали большую группу беглых афганских военных
Макрон рассказал об угрозе для Европы из-за ситуации в Афганистане
Россиянин рассказал о странных встречах в Москве и рассмешил пользователей сети 
Меркель сравнила ситуацию в Афганистане с эффектом домино
Сжегшего заживо свою учительницу музыки россиянина задержали
Незнакомец незаметно предупредил девушку об угрозе от ее спутника на свидании
В питьевой воде в российском городе нашли ртуть и свинец
«Сочи» разгромил «Химки» и поднялся на третье место в РПЛ
Площадь лесных пожаров в России достигла рекорда
Новости партнеров
Прослушать новость

Оценена концентрация вредных веществ после взрыва в промзоне в Екатеринбурге

В Екатеринбурге не зафиксировали превышения ПДК из-за утечки химического вещества
Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: e1.ru

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе после взрыва в промзоне на юге Екатеринбурга не превышена. Такую оценку дали в МЧС России, передает ТАСС.

«После замера проб воздуха предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что угроза жизни, а также здоровью местных жителей отсутствует. Отмечается, что на место происшествия выезжали сотрудники инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Свердловской области.

ЧП произошло 16 августа на юге Екатеринбурга в поселке Рудный. Данных о пострадавших на данный момент нет. По информации источника агентства, из-за взрыва мог произойти выброс газов. Жителей близлежащих домов попросили закрыть окна и не выходить на улицу.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Двое россиян попали в больницу из-за взрыва бытового газа
Число пострадавших при взрыве в Воронеже увеличилось до 20
Число жертв взрыва на ростовском химкомбинате снова возросло