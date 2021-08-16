Одна из главных порно-звезд 90-х умерла от рака

Американская порноактриса Виктория Пэрис скончалась в 60 лет от рака

Умерла американская порноактриса Виктория Пэрис. Об этом сообщает портал AVN.

Одна из главных порно-звезд 1990-х годов скончалась от онкологического заболевания. Ей было 60 лет.

Виктория Пэрис родилась 22 ноября 1960 года в Монтане. Она начала работать в индустрии фильмов для взрослых в 1988 году и за свою карьеру успела сняться более чем в 190 фильмах. Актриса трижды была удостоена премии AVN Awards, более известной как «Порно-Оскар». Кроме того, она была включена в Зал славы AVN.

В некоторых проектах Пэрис снималась со своим бывшим мужем, порноактером Робертом Баллоком. Она появлялась в фильмах

«Ночные путешествия», «Хамелеон», «Две женщины», «Тайна золотого лотоса».

В феврале от онкологического заболевания умер 44-летний актер подросткового ситкома «Спасенные звонком» Дастин Даймонд. В 2006 году Даймонд ушел в порно — он выпустил порнофильм «Спасенные запахом», названный в честь сделавшего его знаменитым сериала.