Названы преимущества интервального голодания

Ученые из Института биологических исследований Солка в Калифорнии выяснили, что интервальное голодание не только помогает избавиться от лишнего веса, но и делает организм более крепким, сообщается в статье в научном журнале Cell Reports.

Специалисты провели эксперимент на мышах, чтобы изучить, какое влияние оказывает интервальное голодание на работу организма. Грызунов кормили продуктами с высокой концентрацией жиров и сахара в течение девяти часов в сутки, а все остальное время они голодали. При этом ученые регулярно делали анализы химического состава печени, уровня глюкозы в крови и оценку общей мышечной массы у мышей.

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В результате исследования американские ученые раскрыли пользу интервального голодания. Выяснилось, что оно помогает сохранять более низкий уровень сахара в крови, а также позволяет нормализовать его после возможных отклонений. Кроме того, к преимуществам этого способа питания относится защита организма от инфекционных заболеваний. В случае сепсиса интервальное голодание способно не допустить развитие болезни до смерти.

«Основным результатом многих клинических исследований интервального голодания (TRE) является потеря веса, но мы обнаружили, что интервальное голодание полезно не только для метаболических заболеваний, но и для повышения инсулинорезистентности и устойчивости к инфекционным заболеваниям», — подчеркнул профессор биологии Сатчидананда Панда (Satchidananda Panda).

Ранее канадские ученые выяснили, что голодание полезно в борьбе с инфекциями. Лечебное голодание или уменьшение калорийности рациона может бороться с инфекционными кишечными заболеваниями.