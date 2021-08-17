Новозеландцы устроили гигантские очереди в супермаркетах из-за локдауна

В Новой Зеландии стремительно пустеют полки супермаркетов, сайты онлайн-магазинов сбоят, а люди разбирают остатки хлеба и туалетной бумаги, готовясь к трехдневному локдауну. Об этом сообщает газета New Zealand Herald.

Правительство страны ввело полный карантин из-за одного случая заражения коронавирусом. Как заявляет премьер-министр государства Джасинда Ардерн, это единственный шанс побороть вспышку заболевания. Теперь новозеландцы по всей стране вынуждены находиться дома в течение трех дней. Жители городов Окленд и Коромандель, где побывал инфицированный, будут соблюдать изоляцию семь дней.

Местные власти напомнили жителям, что при посещении магазинов следует надевать медицинские маски и соблюдать дистанцию. Сообщается, что во многих супермаркетах полностью раскуплены запасы туалетной бумаги и других продуктов.

12 августа сообщалось, что столицу Австралии Канберру закроют на семидневный карантин из-за того, что у четырех человек обнаружили COVID-19.

