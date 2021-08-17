Стало известно о передозировках лекарствами у мигрантов ради попадания в Европу

СМИ: мигранты специально устраивают себе передозировки, чтобы попасть в больницу в Европе

Мигранты из стран Ближнего Востока и Северной Африки ради попадания в страны Европы провоцируют у себя передозировки медикаментами и другими средствами. Таким образом они надеются попасть в больницу после пересечения границы, а не быть депортированными. О тактиках беженцев стало известно из репортажа Al Jazeera.

Репортеры поговорили с несколькими беженцами в балканских странах. Те рассказали, что часто используют нелегально купленные опиаты — сильнодействующие обезболивающие препараты, по закону отпускающиеся строго по рецепту. Многие из беженцев употребляют такие лекарства, однако некоторые из них — особенно женщины — могут принять сразу двойную дозу вещества во время перехода границы, устроив себе передозировку. Ставка делается на то, что пограничники сжалятся над беженкой в критическом состоянии здоровья, и она будет госпитализирована.

Среди других способов спровоцировать отравление ради жалости европейских силовиков — поедание табака из сигареты (это провоцирует приступы рвоты) или питье шампуня.

В начале августа британскую благотворительную организацию Royal National Lifeboat Institution (RNLI, «Королевское объединение спасательных лодок») уличили в массовом завозе в Британию мигрантов-нелегалов.