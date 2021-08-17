На Украине опровергли информацию о брошенных в Афганистане военных

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла информацию о желающих эвакуироваться из Афганистана военных. Ситуацию она прокомментировала на своей странице в Facebook.

По ее словам, все украинские военнослужащие, находившиеся в составе миротворческого контингента НАТО в Афганистане, покинули страну еще в начале июня. Следовательно, как отметила она, в Афганистане на данный момент не может быть брошенных украинских военных, которых власти якобы забыли эвакуировать вместе с остальными гражданами.

Ранее стало известно, что на одной из американских баз в Афганистане бросили более 40 военных, среди которых были украинцы, грузины, румыны и болгары. По словам родственницы одного из контрактников, она много раз пыталась дозвониться до украинского МИД, но никто не брал трубку. Также она рассказала, что на базу уже приходили члены «Талибана» (движение запрещено в России) и обезоружили всех солдат. Боевики пригрозили военнослужащим, чтобы «не рыпались», иначе все будет «по-другому».

15 августа «Талибан» объявил, что контролирует всю территорию Афганистана. Это произошло после того, как боевики с разных сторон вошли в Кабул. Многие страны начали активно эвакуировать своих граждан и завершать дипломатические миссии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на украинском самолете из страны были вывезены граждане Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана.

