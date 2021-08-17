Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур опубликовала архивные фото с родителями

Румер Уиллис, дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, опубликовала архивные фото с молодыми родителями. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

Артистка поделилась кадрами в честь своего дня рождения. «Как это начиналось. 8.16.88», — написала она.

На фотографиях Мур и Уиллис держат на руках детей. При этом на одном из снимков у актрисы короткая стрижка, а у Уиллиса, которого в последнее время привыкли видеть с лысой головой, вьющиеся волосы и густые усы.

Уиллис и Мур поженились в 1987 году, а расстались в 2000-м. У них трое общих дочерей: Румер, Скаут и Таллула Белль. Бывшие супруги поддерживают дружеские отношения.

В июле Деми Мур вместе с дочерьми снялась в рекламной кампании бренда купальников Andie Swim. На размещенном в сети снимке 58-летняя знаменитость позирует в черном слитном купальнике. Дочери в таких же купальниках белого, серого и красного цветов. В подписи к публикации Мур отметила, что кампания посвящена любви по отношению к близким людям.