Российский олигарх нетрадиционно заработал на криптовалюте

Российский олигарх, член совета директоров финансовой группы «Сафмар» Саид Гуцериев нетрадиционно заработал на криптовалюте, пишут «Ведомости». Он продал доли в трех криптобиржах.

В частности, с начала 2021 года Гуцериев избавился от долей в биржах Currency.com, Capital.com и Zubr.io, приобретенных в 2017 году. Изначально бизнесмен рассматривал их в качестве объектов для долгосрочных инвестиций, однако впоследствии изменил позицию.

Покупателями пакетов Гуцериева в криптобиржах выступили международная торговая площадка FTX и партнер предпринимателя по Currency.com и Capital.com, белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, владеющий холдингом VP Capital.

По подсчетам издания, выручка Гуцериева и его фонда Larnabel Ventures от продажи долей в биржах могла составить 300 миллионов долларов, а чистая прибыль — около 300 миллионов долларов. При этом официально суммы сделок не раскрываются.

Currency.com стала первой легальной криптобиржей в СНГ. Ее юридические лица зарегистрированы в Белоруссии, Великобритании и на Гибралтаре. Инфраструктурной основой для нее служит трейдинговый стартап на основе искусственного интеллекта Capital.com. На Currency.com торгуются токенизированные активы на сырье, акции и индексы, стоимость которых привязана к базовым активам.

Собеседники издания отмечают, что среди трех главных источников заработка криптобирж — комиссия при проведении сделок, продажа собственных токенов, в которых проводятся сделки, и сборы за размещение токенов криптопроектов.

