Кинотеатры обязали сообщать о длительности рекламы перед сеансами

В правительстве подписали постановление о новых правилах для российских кинотеатров

Российские кинотеатры будут обязаны сообщать о длительности рекламы перед началом сеанса, а также информировать о технических характеристиках залов. Соответствующее постановление правительства страны опубликовано на сайте кабмина.

Информация о длительности показа рекламы и анонсов других фильмов перед началом сеанса должна быть размещена на кассах. Там же, либо на сайте кинотеатра, зрители смогут узнать о технических характеристиках залов — ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и системы тифлокомментария. О наличии фильмов с такой системой кинотеатры также будут обязаны информировать.

В том же постановлении разрешается запрещать проносить в зал лазерные указки, пиротехнику и резко пахнущие вещества.

Новые правила вступят в силу с 1 марта 2022 и будут действовать на протяжении последующих шести лет.

Ранее сообщалось, что россиянам захотели запретить приходить в кинотеатры в грязной одежде, а также курить сигареты в зале, включая электронные.

