Инвесторы из России оказались вовлечены в опиоидный скандал в США

Более десяти граждан России оказались акционерами американо-ирландской фармацевтической компании Mallinckrodt, которая угодила в опиоидный скандал и в настоящее время пытается завершить процедуру банкротства. К такому выводу пришло издание РБК, изучившее документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В форме, размещенной в начале августа, раскрыто акционерное владение с долей более пяти процентов. Американская Buxton Helmsley Group выдала данные о 31 инвесторе из разных стран, из которых 13 оказались обладателями российских паспортов.

Среди них, в частности, был Валерий Мансуров, чьи личные данные совпадают с данными совладельца уфимской строительной компании «СУ-10», а также Ваник Петросян — предприниматель с такими же данными занимается общепитом. Вместе с американской компанией они владеют 5,6 процента акций Mallinckrodt.

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Один из частных инвесторов Mallinckrodt Дмитрий Филатов, имени которого в списке нет, утверждает, что доля российских вкладчиков может достигать 10 процентов. В свою очередь, управляющий партнер Buxton Helmsley Group Александр Паркер рассказал, что на россиян приходится порядка 10-20 процентов уставного капитала компании.

Причиной крушения Mallinckrodt стало расследование американского правительства по поводу агрессивных продаж опиоидных препаратов. Вместе с другими производителями компания получила тысячи судебных исков, где ее обвиняют в сокрытии последствий употребления препаратов в целях повышения продаж. Чистый убыток Mallinckrodt по итогам 2020 года составил 0,9 миллиарда долларов при выручке в 2,2 миллиарда. В октябре компания подала на банкротство.

Миноритарные инвесторы, в том числе россияне, в настоящее время пытаются бороться с советом директоров, чтобы войти в капитал будущей реструктурированной компании. В противном случае они получат незначительное возмещение или не получат его вовсе. Особенное возмущение миноритариев вызывает тот факт, что перед подачей заявления о банкротстве руководство компании утвердило себе значительные бонусы, но не предупредило акционеров о скором крахе.

Ранее сообщалось, что Минфин России и Федеральная налоговая служба (ФНС) предложили блокировать имущество компаний, подозреваемым в уклонении от уплаты налогов, еще до завершения проверки, чтобы те не успели вывести активы и объявить о банкротстве.