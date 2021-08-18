Девушка проверила почту на телефоне возлюбленного и заподозрила его в слежке

Пользователь Reddit под ником RanPastIt рассказал историю о том, как его девушка решила проверить почту и узнала его секрет. Она взяла телефон возлюбленного и заподозрила, что мужчина следит за ней: на экране она обнаружила письмо от службы проверки данных, содержавшее полное досье на нее.

Герой истории объяснил, что с подросткового возраста страдает от проблем с памятью. Проснувшись однажды утром, он понял, что забыл дату рождения своей девушки: рассказчик знал месяц, но не помнил точное число. Мужчина решил поискать дома документы или распечатки, в которых могла бы быть информация о дне рождения возлюбленной, однако ничего не нашел.

«Я не собирался спрашивать ее друзей или семью, так как они наверняка рассказали бы ей, что я забыл», — отметил парень. Вскоре он решил обратиться в службу проверки данных. В итоге автор поста получил на электронную почту письмо, в котором содержалась информация о билетах, которые покупала его девушка, а также ее адрес, номер телефона и дата рождения.

Вечером возлюбленная рассказчика попросила его смартфон, чтобы проверить почту — по словам героя истории, она делает так регулярно, так как сама пользуется старым телефоном. На экране смартфона своего бойфренда девушка увидела полное досье на себя.

Мужчина сразу рассказал ей правду и признался, что обратился в службу проверки данных, чтобы узнать дату ее рождения. «К счастью, это не первый раз, когда я кажусь полным идиотом, поэтому она сразу мне поверила», — пошутил автор поста. Он также добавил, что девушка все-таки расстроилась из-за того, что он забыл о том, когда у нее день рождения.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как он решил разблокировать телефон своей пьяной возлюбленной. В результате проверки мужчина случайно раскрыл обман партнерши.