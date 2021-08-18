В Крыму примут заявки на возмещение затрат, связанных со съемкой национальных фильмов

В Крыму начали принимать заявки на рибейты — возмещение затрат, связанных с производством национальных фильмов на территории республики. Об этом сообщает портал MovieStart.

Министерство культуры Республики Крым издало Приказ номер 146, где разъяснило основные принципы организации и проведения Конкурса на предоставление субсидии из бюджета Республики Крым юридическим лицам. Согласно документу, в нем не могут участвовать государственные учреждения.

Возмещение денежных средств произойдет в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым».

Конкурс проводится с 10 июля по 20 ноября 2021 года. Прием заявочной документации участников пройдет до 15 октября 2021 года — им займется ГБУ РК «Крымский киномедиацентр».

Ранее стало известно, что в Казани состоится фестиваль мусульманского кино. Мероприятие продлится пять дней с 5 по 10 сентября 2021 года. Известно, что оргкомитет фестиваля принял 584 заявки из 45 стран мира. Из них в конечном счете отобрали 50 картин.