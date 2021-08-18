Работница фастфуда кинула ножницы в недовольного долгим ожиданием заказа клиента

В американском городе Балтимор, штат Мэриленд, разъяренная работница фастфуда кинула ножницы в клиента, который был недоволен долгим ожиданием заказа. Об этом сообщает The Sun.

10 августа 56-летний Энтони Эванс (Anthony Evans) в течение 30 минут ждал заказ в мексиканском фастфуд-ресторане. Он несколько раз уточнил его статус. В ответ на вопросы американца одна из сотрудниц неожиданно начала на него кричать. Через несколько секунд она швырнула в Эванса ножницы.

Пострадавший вызвал полицию. Согласно полицейскому отчету, ножницы попали Эвансу в плечо. При этом он не получил серьезных травм. Сотрудники полиции связались с районным менеджером ресторанной сети и сообщили ему об инциденте.

«Если у вас возникает какая-то проблема с заказом, то в большинстве ресторанов города лучше просто смириться и не пытаться ничего решить. Кажется, что сотрудники ресторанов настроены враждебно и не хотят нормально обслуживать клиентов», — сказал Эванс. Он объяснил подобное поведение стрессом, вызванным жизнью в городе.

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