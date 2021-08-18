Украинский спецназ начал учения вблизи Крыма

Украинские подразделения Сил специальных операций (ССО) начали военные учения вблизи Крымского полуострова. Сообщение об этом появилось на сайте Министерства обороны республики.

Спецназ тренируется обнаруживать и уничтожать диверсионные группы, а также другие подразделения «незаконных вооруженных формирований». Численность военнослужащих, которые принимают участие в маневрах, не называется. «Тренировка проходит в условиях, максимально приближенных к реальным, во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины, Национальной полиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевой задачей учений является подготовка военнослужащих к защите критических объектов инфраструктуры, расположенных вблизи Крыма. «Практические действия спецназовцы совершенствуют как днем, так и ночью», — отметили в министерстве.

В начале августа в Черном море стартовала активная фаза военных учений Dive-2021 с участием стран НАТО и Украины. На них объединенные в международную группу военные будут отрабатывать синхронизацию действий под водой.

В это же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что считает армию своей страны одной из самых профессиональных и сильнейших в Европе.