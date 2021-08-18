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Россиянин организовал хоровод у костра и попал под статью

Лидера староверов-инглингов оштрафовали за организацию гуляний в языческий праздник
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Лидер староверов-инглингов попал под статью после гуляний в честь языческого праздника, которые он организовал на берегу реки Дон. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

На ролике, опубликованном в канале, видно, как несколько десятков человек водят хороводы вокруг костра и поют.

По данным издания, «празднование прошло успешно», однако позже о нем узнали в полиции. Силовики нашли организатора мероприятия — им оказался лидер российских неоязычников по фамилии Дроздов — и завели в отношении него административное дело по части 4 статьи 5.26 КоАП («Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях»).

В результате Дроздова оштрафовали на семь тысяч рублей.

Инглиизм — новое религиозное движение, одно из направлений в славянском неоязычестве, созданное эзотериком Александром Хиневичем («Патер Дий») в Омске в 1992 году.

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