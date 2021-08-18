В Москве арестовали фигуранта дела о закупке биометрической системы для ФСИН

Чертановский суд Москвы санкционировал арест бывшего главы «Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи» ФСИН России Сергея Толстова, проходящего по делу о мошенничестве при закупке биометрической системы для тюремного ведомства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана по ходатайству следователя сроком до конца сентября. Фигуранту вменяется особо крупное мошенничество, совершенное группой лиц.

«Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи» заключил в 2016 и 2017 годах госконтракты с компанией «Стилсофт Трейдинг», являвшейся единственным поставщиком оборудования для колоний и СИЗО, которое определяет личности заключенных и сотрудников по отпечаткам пальцев и сетчатке глаза, сообщает газета «Известия».

По данным издания, уголовное дело было возбуждено по факту превышения полномочий сотрудниками ФСИН, которые приобрели некачественную биометрическую систему. Однако поставщик утверждает, что оборудование поставлялось ФСИН на протяжении многих лет, и никаких нареканий к его работе до сих пор не предъявлялось. В «Стилсофт Трейдинг» заявили, что биометрическая система — это их оригинальная разработка.