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Шведский подросток в маске-черепе напал с ножом на учителя

В Швеции 15-летний подросток напал на учителя с ножом
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Фото: Liselotte Sabroe / Reuters

Полиция города Эслев, расположенного на юге Швеции, задержала 15-летнего подростка, напавшего на учителя с ножом. Об этом сообщает ABC News.

Офицер городской полиции Ева-Ган Вестфорд (Ewa-Gun Westford) сообщила, что пострадавший 45-летний мужчина был доставлен на машине скорой помощи в ближайшую больницу. Подростка задержали возле школы после предупредительного выстрела.

Нападавший был вооружен длинным ножом, облачен в бронежилет и маску-череп. Мотив его пока не известен, также нет данных о том, учился ли он в этой школе.

Это не первое нападение с ножом, совершенное в Швеции в 2021 году. Ранее, 4 марта, в городе Ветланда 20-летний злоумышленник успел ранить восемь человек, прежде чем был задержан полицией.

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