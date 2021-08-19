Опальный инвестор из США Майкл Калви обжаловал приговор

Основатель фонда Baring Vostok, инвестор из США Майкл Калви обжаловал приговор по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Апелляционную жалобу в суд подала защита Калви.

Приговор опальному инвестору Мещанский суд Москвы объявил 7 августа. Он получил 5,5 года наказания условно, 4,5 года условно получил гражданин Франции Филипп Дельпаль. У других фигурантов дела также условные сроки.

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Смягчающим обстоятельством стало возмещение вреда банку «Восточный». Был также снят арест с недвижимости и счетов Калви, но в течение пяти лет он не сможет покинуть Россию без разрешения властей.

Сам Калви заявил, что его обвинили в преступлении, которого он не совершал. Он напомнил, что в деле не было ни потерпевших, ни ущерба, а выгоду в результате сделки, за которую его осудили, получил банк «Восточный», чьи интересы якобы отстаивало следствие. Дело в отношении американца возбудили в начале 2019 года. Поводом для преследования стал кредит банка «Восточный» «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ), который позднее был погашен за счет акций компании.