Обвинившая ГКЧП в перевороте журналистка вспомнила «известный жест» путчистам

Журналистка Татьяна Малкина вспомнила пресс-конференцию с участием членов Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), прошедшую 19 августа 1991 года в Москве. Ее рассказ опубликован на сайте «Коммерсанта».

В ходе брифинга 24-летняя сотрудница «Независимой газеты» Малкина сказала путчистам: «Понимаете ли вы, что сегодня ночью вы совершили государственный переворот? И какое из сравнений вам кажется более корректным: с 17-м или 64-м годом?»

В беседе с «Коммерсантом» журналистка отметила, что это был не вопрос, а «известный жест», возникший спонтанно. «Мама моя и мой отчим, то есть родители, начали собирать трусы-носки мне. Сухари не насушили, но были настроены сушить», — призналась Малкина.

Она также поблагодарила членов ГКЧП за случившееся в августе 1991 года и за то, что они «или не смогли, или не захотели стать настоящими путчистами».

19-21 августа 1991 года в России произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти расценили их как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.