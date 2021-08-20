В штабе Операции Объединенных сил сообщили, что в Донбассе погиб украинский военный

Украинский военный погиб в Донбассе, сообщает издание «Корреспондент.Нет» со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ООС).

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Как утверждают в штабе, 19 августа противник девять раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелы велись из стрелкового оружия, минометов, гранатометов и пулеметов. В Луганской области зафиксирован пролет беспилотника типа «Орлан-10», в Донецкой области — беспилотника типа квадрокоптер, который пересек линию разграничения.

«В результате обстрелов противника один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью», — сообщили в штабе ООС.

Между тем власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что украинские войска за сутки один раз нарушили режим тишины. Район поселка городского типа Калиново был обстрелян из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее Вооруженные силы Украины начали масштабные артиллерийские учения вблизи линии соприкосновения в Донбассе.