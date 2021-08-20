На Украине назвали единственный способ «остановить» Россию

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook назвал единственный способ «остановить» Россию.

По его словам, этого удастся добиться только при помощи США. Политик считает, что Вашингтон смог частично решить задачу борьбы против «Аль-Каиды» (террористическое движение, запрещено в РФ), однако не справился с созидательной деятельностью, проиграв «борьбу за новый Афганистан». Климкин отметил, что аналогично Киев якобы уже «выиграл в борьбе с Россией». Однако сделать страну частью Запада Киеву пока не удалось, добавил он.

«Вывод прост: неудача в борьбе за "новый Афганистан" может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину. А нам общий успех с США необходим — только с ними можно остановить Россию», — написал Климкин.

Бывший министр также предостерег украинских политиков от попыток «получить что-либо» от Соединенных Штатов, воспользовавшись «затруднениями» Вашингтона из-за ситуации в Афганистане.

15 августа талибы (движение «Талибан», запрещено в России) вошли в Кабул и объявили о полном контроле над территорией Афганистана. Они заверили, что скоро утвердят на афганской территории Исламский Эмират и провозгласят власть законов шариата. Временное управление страной взял на себя переходный совет, который должен будет обеспечить передачу руководства «Талибану».

