Россиян научили выбирать кабачки и цукини

Эксперты Роскачества назвали признаки, по которым следует выбирать кабачки и цукини в магазинах и на рынках. Основные моменты, на которые следует обратить внимание, перечислены в сообщении на сайте организации. Копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты указали, что для заготовок лучше подходят молодые кабачки, которые будут иметь небольшой размер, более тонкую и нежную кожицу и мякоть. Молодые небольшие и тонкокожие кабачки и цукини будут более нежными и вкусными при приготовлении и потреблении. «Для хранения в свежем виде подойдут более крупные, созревшие и толстокожие плоды сортов позднего созревания. Хранить кабачки следует в холодильнике», — говорится в сообщении.

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При выборе важно обратить внимание на целостность плода и его кожицы. На поверхности кабачка не должно быть трещин, царапин, коричневых пятен или каких-либо иных повреждений и помятостей. Овощи должны быть упругими и не проминаться под пальцем при нажатии.

Ранее в августе эксперты Роскачества назвали признаки, по которым следует выбирать яблоки в магазинах и на рынках. В первую очередь хорошее яблоко должно быть целым, чистым и крепким на ощупь, с сухой поверхностью. Не должно быть морщин и прочих признаков увядания. Кроме того, нужно обратить внимание на темные пятна и белый налет на поверхности, посторонний запах, несвежесть и странный привкус. Самый обычный дефект яблока — парша или черные пятна.

Также специалисты давали советы и по выбору дынь. Так, спелая дыня отличается характерным ароматом. При этом стоит помнить, что есть такие сорта, которые почти не пахнут. Аромат также помогает понять, не переспела ли дыня. Эксперты объяснили, что перезрелый плод обладает типичным «винным» запахом.