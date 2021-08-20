Более 100 человек сняли с рейса Южно-Сахалинск — Москва

C рейса Южно-Сахалинск — Москва сняли более 100 человек

В аэропорту Южно-Сахалинска 118 пассажиров сняли с борта самолета российской авиакомпании «Аэрофлот» перед вылетом в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей аэровокзала.

«Рейс, с которого были сняты пассажиры, вылетел. Но по техническим причинам часть пассажиров осталась в аэропорту вылета», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в Telegram-канале губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко появилась информация, что в столицу уже улетели 82 человека, 15 из оставшихся сдали билеты, трое отправились через Хабаровск, у 18 человек вылет назначен на субботу, 21 августа.

Также глава региона добавил, что оставшимся в Южно-Сахалинске пассажирам предоставлены услуги гостиницы и питание.

В авиакомпании ситуацию пока не комментируют.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» снизит стоимость билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) на 25 процентов. Новая цена в одну сторону составит 7 650 рублей. Отмечается, что действие льготного тарифа распространяется как на собственные рейсы авиакомпании, так и на авиаперевозчика «Россия».