Токаев встретится с Путиным в Москве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с рабочим визитом 21 августа. Об этом пресс-секретарь главы республики Берик Уали сообщил на своей странице в Facebook.

В Москве Токаев встретится с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств планируют обсудить проблемы региональной безопасности и евразийские интеграционные процессы. Кроме того, они рассмотрят вопросы сотрудничества и стратегического партнерства между странами.

В пресс-службе Кремля отметили, что в повестке переговоров политиков также присутствует текущая ситуация в Афганистане.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди. Главы внешнеполитических ведомств обсудили политические процессы, происходящие на афганской территории, обеспечение безопасности в Средней Азии, а также ряд вопросов двусторонних отношений, в частности проявления бытового национализма в своих странах.

