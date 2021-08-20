Клуб АПЛ нацелился на футболиста «Рубина»

Грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может оказаться в Тоттенхэме

Грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в клубе Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Sport24.

«Тоттенхэм» ведет переговоры по переходу игрока. Сделка по трансферу клубы могут заключить уже в ближайшее время, сообщает издание с ссылкой на грузинского репортера Диму Шариквадзе. Ранее «Рубин» уже исключил 20-летнего хавбека из заявки на сезон.

Контракт игрока с «Рубином» истекает в 2024 году. По оценке Transfermarkt стоимость Кварацхелии — 18 миллионов евро.

Кварацхелия выступает за «Рубин» с 2019 года. В сезоне-2018/2019 грузинский «Рустави» отдал игрока в аренду в московский «Локомотив». Хавбек — воспитанник тбилисского «Динамо».

На счету Кварацхелии восемь матчей и три забитых мяча в составе сборной Грузии.