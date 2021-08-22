Талибы обвинили США в беспорядках в аэропорту Кабула

Беспорядки и хаос в Международном аэропорту Кабула, где в давке гибнут бегущие из страны граждане, спровоцировали США. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

По его словам, американское правительство виновато в том, что не смогло выработать разумный план эвакуации людей. Непродуманные действия и заявления американцев привели к панике и давкам в столичной авиагавани.

«Америка со всей своей мощью и возможностями не смогла навести порядок в аэропорту. По всей стране мир и спокойствие, но хаос царит только в аэропорту Кабула», — заявил Амир Хан Мутаки, возлагая ответственность на США.

22 августа Министерство обороны Великобритании сообщило, что в Международном аэропорту Кабула из-за давки погибли еще семь афганцев. В министерстве отметили, что ситуация на месте происшествия остается чрезвычайно сложной и делается все возможное для стабилизации обстановки. Когда именно погибли люди, не уточняется.

В тот же день Госдепартамент США объявил, что аэропорт Кабула будет закрыт на 48 часов для эвакуации тех, кто уже находится на его территории. После этого рейсы возобновятся.

15 августа власть в Афганистане перешла в руки талибов. Бывший лидер страны Ашраф Гани и некоторые другие высокопоставленные чиновники сбежали из страны. Многие посольства начали экстренную эвакуацию дипломатов и граждан. Из-за большого количества желающих улететь в аэропорту скопилось огромное количество людей. С конца июля военные самолеты США вывезли из Афганистана примерно 12 тысяч человек — американских и афганских граждан.