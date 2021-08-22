Мир
 
Последние новости
Путин предложил выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей
Путин предложил сделать единовременную выплату всем военнослужащим
Шойгу попросил Путина о выплатах для военных
Олимпийская чемпионка с Украины отказалась от гражданства страны
Рублю предрекли рекордное падение при двух условиях
Пьяный россиянин зарезал девушку-инвалида из-за шутки
Кличко не пустили в аэропорт встречать Меркель
Винер-Усманова назвала россиянку во главе судей на ОИ причиной победы Ашрам
В Китае рассказали о правилах похода в гости к россиянам
Новости партнеров
Прослушать новость

Талибы обвинили США в беспорядках в аэропорту Кабула

«Талибан» возложил ответственность на правительство США за беспорядки в аэропорту Кабула
Перейти в «Мою Ленту»
Эвакуация людей в Международном аэропорту Кабула
Эвакуация людей в Международном аэропорту Кабула
US Marines / Reuters

Беспорядки и хаос в Международном аэропорту Кабула, где в давке гибнут бегущие из страны граждане, спровоцировали США. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

По его словам, американское правительство виновато в том, что не смогло выработать разумный план эвакуации людей. Непродуманные действия и заявления американцев привели к панике и давкам в столичной авиагавани.

«Америка со всей своей мощью и возможностями не смогла навести порядок в аэропорту. По всей стране мир и спокойствие, но хаос царит только в аэропорту Кабула», — заявил Амир Хан Мутаки, возлагая ответственность на США.

22 августа Министерство обороны Великобритании сообщило, что в Международном аэропорту Кабула из-за давки погибли еще семь афганцев. В министерстве отметили, что ситуация на месте происшествия остается чрезвычайно сложной и делается все возможное для стабилизации обстановки. Когда именно погибли люди, не уточняется.

В тот же день Госдепартамент США объявил, что аэропорт Кабула будет закрыт на 48 часов для эвакуации тех, кто уже находится на его территории. После этого рейсы возобновятся.

15 августа власть в Афганистане перешла в руки талибов. Бывший лидер страны Ашраф Гани и некоторые другие высокопоставленные чиновники сбежали из страны. Многие посольства начали экстренную эвакуацию дипломатов и граждан. Из-за большого количества желающих улететь в аэропорту скопилось огромное количество людей. С конца июля военные самолеты США вывезли из Афганистана примерно 12 тысяч человек — американских и афганских граждан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США собрались задействовать частные самолеты для эвакуации из Афганистана
Аэропорт Кабула закроют на 48 часов
В аэропорту Кабула в давке погибли семь человек
Талибы заявили о присоединении к ним брата президента Афганистана