В Польше надругались над флагом Белоруссии

В Белоруссии возбудили уголовное дело по факту надругательства над государственным флагом в Польше. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на слова начальника управления Следственного комитета (УСК) по Минску Сергея Паско.

По его словам, не позднее 21 августа в одном из польских городов неизвестные «по мотивам политической и идеологической вражды» умышленно бросили на тротуар флаг Белоруссии и затем начали топтать его и пачкать.

Паско уточнил, что злоумышленники записали свои действия на видео, которое разместили в свободном доступе на различных интернет-ресурсах. Правоохранитель отметил, что в рамках оперативно-разыскных мероприятий проверяются проживающие на территории Польши граждане Белоруссии.

20 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал посла страны в Латвии «набить морду» мэру Риги Мартиньшу Стакису за то, что тот вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменил белорусский флаг на бело-красно-белое полотно во время чемпионата мира по хоккею.

Ранее в Белоруссии на Стакиса и Ринкевича завели уголовное дело. Их обвиняют в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение вражды по признаку национальной принадлежности.