В Кремле прокомментировали признание телеканала «Дождь» иноагентом

Дмитрий Песков заявил, что Минюст не согласовывал с Кремлем признание «Дождя» иноагентом

Признание телеканала «Дождь» иностранным агентом не согласовывалось с Кремлем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, Министерство юстиции выполняло положения закона и свои функции, когда решило внести «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов. В Кремле о намерениях ведомства знали, но данные действия не подлежат согласованию, подчеркнул Песков.

«Да, в Кремле знали, но Минюст ведет свою работу, то есть здесь все абсолютно очевидно. Он же не может вывести из-под действия закона отдельно взятое СМИ — не может, соответственно, и был [телеканал «Дождь»] объявлен иноагентом», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Минюст внес «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов в пятницу, 20 августа. Кроме телеканала туда попало издание «Важные истории» и семеро журналистов. Как заявил главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко, телеканал обжалует в суде решение Минюста, так как считает его незаконным, и продолжит работу.

«Дождь» — российский круглосуточный информационный телеканал и одноименный медиахолдинг. В эфире выходят новостные, аналитические, дискуссионные и авторские программы, концерты, художественные чтения, а также документальные фильмы, видеоарт.