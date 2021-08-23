В Дагестане спасли заблокированную группу туристов

В Карадахской теснине в Дагестане из-за подъема уровня воды после дождя 15 путешественников оказались заблокированными, их эвакуировали, об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, пишет РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, вода поднялась из-за обильного ливня с градом. Информация о группе туристов поступила по номеру 112. Обратившийся в службу экстренной помощи рассказал, что из-за кратковременного дождя на реке Квартал поднялся уровень воды. На место выехали сотрудники Унцукульской и Шамильской поисково-спасательной службы. О ситуации доложили руководству региона.

«Обнаружена группа еще из 15 человек, жизни ничего не угрожает, проводится их эвакуация», — отметили в ведомстве. По предварительной информации, одного туриста унесло потоком воды. Сейчас идут его поиски.

Ранее в Дагестане гид сорвался с обрыва и погиб на глазах туристов во время экскурсии. Экскурсовод вместе с группой путешественников посещал водопад Тобот, который замерз из-за низкой температуры воздуха.