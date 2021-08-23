Российский врач назвала опасные патологии рожденных от болевших COVID-19 матерей

Врач Бычкова: ребенок от болевшей COVID-19 матери может родиться с повреждением почек

Ребенок от болевшей во время беременности COVID-19 матери может родиться с повреждением почек или сахарным диабетом. О таких опасных патологиях у новорожденных рассказала кандидат медицинских наук, российский врач-неонатолог научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества Светлана Бычкова, пишет Е1.RU.

Медик отметила, что чаще беременные переносят коронавирусную инфекцию в легкой или средней форме и нет данных о том, что во всех случаях это приводит к плохим исходам для новорожденных.

Тем не менее у детей, рожденных от женщин, которые переболели COVID-19, наблюдается больше осложнений. По словам Бычковой, это, в первую очередь, зависит от того, на каком сроке беременная перенесла заболевание.

Если будущая мать переносит заболевание в тяжелой форме в начале и середине последнего триместра, то повышается вероятность, что ребенок родится недоношенным. «Такие дети чаще требуют реанимационной помощи и респираторной поддержки», — заявила врач.

В случае если женщина заболела в первом триместре, возрастает риск малых аномалий и пороков развития.

Ранее в понедельник, 23 августа, замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил о том, что ситуация с COVID-19 в России перешла в стадию стабилизации.