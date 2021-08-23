Глава Мурманска досрочно сложил полномочия

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев в ходе внеочередного заседания городского совета депутатов объявил о сложении своих полномочий. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает РИА Новости.

«Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реализации важнейших для города проектов», — заявил он.

Политик также добавил, что планирует продолжить свою карьеру в должности заместителя в совете депутатов. О своем намерении покинуть пост главы администрации города он заявил 10 августа.

Депутаты большинством голосов поддержали прошение Сысоева об отставке.

Андрей Сысоев возглавлял администрацию Мурманска в течение девяти лет. В 2019 году его единогласно избрали главой областного муниципального образования.