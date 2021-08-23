Назван самый безопасный город в мире

Обновлен мировой рейтинг самых безопасных городов в мире, согласно данным The Economist Intelligence Unit. В 2021 году список возглавил датский Копенгаген с показателем в 82,4 балла.

Эксперты составили рейтинг, оценив города в таких категориях, как безопасность цифровых данных, здравоохранение, инфраструктура, окружающая среда и личная безопасность. По сумме баллов по всем показателям в топ-3, кроме датской столицы, также вошли Торонто (82,2 балла) и Сингапур (80,7 балла). Безопасными также назвали Сидней (Австралия), Токио (Япония), Амстердам (Нидерланды), Веллингтон (Новая Зеландия), Гонконг (Китай), Мельбурн (Австралия) и Стокгольм (Швеция).

Из российских городов в рейтинг попала только Москва — она заняла 38-ю строчку с показателем в 62,5 балла. Российская столица обогнала по безопасности бразильские Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, а также колумбийскую Боготу. При этом Москва уступила в рейтинге Дубаю (ОАЭ), Пекину (Китай) и Стамбулу (Турция). В конце рейтинга расположились Лагос (Нигерия), Каир (Египет), Каракас (Венесуэла), Карачи (Пакистан) и Янгон (Мьянма).

Что касается лидеров по категориям, то с безопасностью данных лучше всего обстоят дела в Сиднее, а со здравоохранением — в Токио. Лидером в безопасности инфраструктуры стал Гонконг, в личной безопасности — Копенгаген. По безопасности окружающей среды всех опередил Веллингтон.

Относительно достижений российской столицы, по личной безопасности она расположилась на 47-м месте, по здравоохранению — на 28-м, по безопасности инфраструктуры и данных — на 34-м в обеих категориях.

В 2019 году лидерами рейтинга The Economist Intelligence Unit стали Токио, Сингапур и Осака. Далее следовали Амстердам, Сидней, Торонто, Вашингтон, Копенгаген, Сеул и Мельбурн. Тогда Москва заняла 37-е место с оценкой в 65,8 из 100 баллов.