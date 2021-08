Раскрыт секрет подвижности сперматозоидов

Исследователи из Японии выяснили, что белок SPATA33 играет важную роль в регуляции подвижности сперматозоидов. По мнению исследователей, работа которых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, белок может стать перспективной целью для мужских оральных контрацептивов.

Известно, что важную роль в регулировании подвижности сперматозоидов играет кальциневрин — кальций-зависимый фермент. Введение его ингибиторов самцам мышей вызывало у них на короткий срок бесплодие — и поэтому вещество считается потенциальной целью при разработке мужских оральных контрацептивов. Однако кальциневрин играет важную роль и для иммунитета, поэтому перед учеными стоит задача раскрыть секрет механизма, который регулирует деятельность фермента непосредственно в сперматозоиде.

Исследователи из Осакского университета сфокусировали свое внимание на мотиве — характерной последовательности нуклеотидов — PxIxIT, который часто встречается в белках, связывающихся с кальциневрином. Из около 20 тысяч белков мышей ученые выделили восемь белков с этим мотивом, которые экспрессировались в семенниках. С помощью системы редактирования генома CRISPR/Cas9 исследователи отключили у некоторых мышей экспрессию генов, кодирующих три раннее не исследовавшихся белка. У мышей с «выключенным» белком SPATA33 обнаружились пониженная подвижность сперматозоидов и другие нарушения, похожие на таковые у их собратьев с «отключенным» кальциневрином.

Выяснилось, что SPATA33 регулирует локализацию кальциневрина. При его отключении фермент не мог найти своего места в хвосте сперматозоида, что и вызывало недостаточную подвижность последнего.