В Грузии зафиксировали первый случай смерти привитого от коронавируса пациента

Грузинские медики зафиксировали первый в стране случай смерти от COVID-19 пациента, который прошел полный курс вакцинации против заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения страны Екатерину Тикарадзе.

Сейчас в республике иммунизация граждан от коронавируса ведется препаратами AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. По словам Тикарадзе, хотя факт гибели пациента и является прискорбным, он не должен становиться поводом для паники. «В мире есть такие единичные случаи», — сказала она.

При этом Тикарадзе отказалась называть вакцину, которой был привит покойный. Министр назвала этот вопрос «личной информацией пациента» и отметила, что он страдал множеством хронических заболеваний, вылечить которые не удавалось.

В начале августа Грузия вышла на второе место в мире по скорости распространения коронавируса. Власти связали этот факт с распространением «дельта»-варианта инфекции, который характеризуется большей заразностью. С начала пандемии в стране зафиксировали более 515 тысяч случаев заболевания COVID-19, скончались более шести тысяч человек.