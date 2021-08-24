В России создали новую станцию нейтрализации противника

В России создали новое устройство для нелетальной нейтрализации противника. Станция визуально-оптических помех «Лютик-Н», показанная на форуме «Армия-2020», готова к опытной эксплуатации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова генерального директора концерна «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех) Вячеслава Михеева.

«В мире растет спрос на средства нелетальной нейтрализации преступников, продиктованный тенденцией на применение подобных средств», — отметил Михеев. По его словам, «Лютик-Н» завершил заводские испытания, а один из потенциальных заказчиков уже может начать опытную эксплуатацию устройства.

«Лютик-Н» относится к носимым станциям визуально-оптических помех. Устройство предназначено для проведения специальных и контртеррористических миссий. Станцию можно закрепить на защитном щите или шлеме — мощные вспышки света позволяют временно ослепить противника на расстоянии до 200 метров. Также станция может временно нейтрализовать человека через оптический прицел оружия.

В основе действия «Лютика-Н» лежит модуляция яркости светового излучения, которая создает эффект временного ослепления. Источники света установлены в герметичном корпусе, что позволяет использовать устройство в тяжелых условиях. Помимо режима ослепления, «Лютик-Н» может до 45 минут проработать в качестве прожектора. Устройством могут заинтересоваться силовые структуры, а для удовлетворения спроса производитель готов выпускать до 20 тысяч станций в год, как отметил Михеев.

