Модель потратила миллион долларов на пластику и едва не захлебнулась в крови

Американская модель, сделавшая 14 пластических операций, поделилась страшными последствиями очередной процедуры. Интервью с ней публикует The Sun.

32-летняя манекенщица Дженна Бентли (Jenna Bentley) рассказала журналистам, что в общей сложности потратила на хирургические вмешательства больше миллиона долларов (почти 74 миллиона рублей). Среди них — коррекция груди с помощью имплантов, липосакция, популярная операция по увеличению ягодиц Brazilian bum lift и инъекции ботокса для разных частей лица.

Согласно материалу, помимо названных процедур американка также сделала неудачную ринопластику. По ее словам, после операции в носу разошелся один из швов, из-за чего она едва не захлебнулась кровью во сне. «Я проснулась от того, что в моем горле и во рту была кровь. Мне казалось, что я под водой, поскольку не могла дышать», — пояснила Бентли.

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Несмотря на негативный опыт, модель решила, что будет продолжать обращаться к пластическим хирургам и косметологам, так как хочет добиться идеальной, по ее мнению, внешности. «Пластические операции — это мой доход и уверенность в завтрашнем дне, ведь я зарабатываю благодаря своему внешнему виду», — заключила манекенщица.

В июне американская предпринимательница рассказала о проблемах со здоровьем после операции по уменьшению желудка. Кэти Блайт призналась, что всегда мечтала сбросить лишние килограммы, поэтому сделала желудочное шунтирование. Женщина отметила, что после вмешательства у нее развились анемия и авитаминоз, которые привели к тому, что женщина лишилась зубов.