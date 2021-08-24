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Талибов обвинили в использовании детей и стариков в качестве живых щитов

Вице-президент Афганистана Салех: «Талибан» похищает детей и использует их как живые щиты
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Фото: PPI/Keystone Press Agency/ Globallookpress.com

Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента страны обвинил «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) в похищении детей и стариков и использовании их в качестве живых щитов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, талибы не пропускают продукты питания и топливо в долину Андараб, которая находится в провинции Баглан на северо-востоке страны, что провоцирует ужасную гуманитарную ситуацию.

«Тысячи женщин и детей сбежали в горы. С последних двух дней талибы похищают детей и стариков и используют их в качестве щитов для передвижения или обыска домов», — подчеркнул Салех.

Ранее стало известно, что бывший вице-президент Афганистана обращался к руководителям НАТО с просьбой ударить по колоннам талибов. Салех просил глав альянса помочь противостоять боевикам, направлявшимся в афганскую провинцию Панджшер. В ответ он получил категорический отказ.

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