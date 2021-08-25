В России придумали новый способ упростить продажи за рубеж

В Государственную думу внесен законопроект правительства России, предполагающий упрощение порядка применения нулевого налога на добавленную стоимость (НДС) для компаний-экспортеров. Новая инициатива предполагает, что для документального подтверждения права на нулевую ставку не нужны будут отметки таможенных органов при вывозе товаров по морю или реке, пишет «Коммерсантъ».

Такой способ упрощения процедур экспорта является частью «дорожной карты» правительства по трансформации делового климата. Сейчас для подтверждения права на нулевой НДС при поставках за рубеж нужны отметки на бумажной документации — подтверждение вывоза товара с указанием мест разгрузки или погрузки. Нужно предоставить в том числе копию поручения на отгрузку товаров с отметкой «Погрузка разрешена» от российского таможенного органа.

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Предложенные изменения для бизнеса принципиальны, хотя выглядят техническими. Председатель совета директоров АО «Совфрахт» (транспортный холдинг, осуществляющий в том числе морские и речные перевозки грузов — прим. «Ленты.ру») Дмитрий Пурим объяснил, что поправки коснутся всех экспортеров — как производителей товаров, так и перевозчиков. По его словам, в 10 процентах случаев налоговая может не принять документы, которые предприятия подают для подтверждения права на нулевую ставку НДС. Отказ обосновывают в том числе недостаточно четкими печатями, подтверждающими факт экспорта. Поэтому процесс возврата налога, который бизнес заплатил подрядчикам и субподрядчикам, затягивается, и компании сталкиваются с кассовым разрывом. Поэтому, объяснил Пурим, «бумажная волокита влияет на себестоимость продукции и снижает конкурентоспособность российских товаров на внешнем рынке».

В июне Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) попросила Россельхознадзор упростить оформление ветеринарных документов для экспорта, поскольку на выдачу бумаг уходило до 22 дней. Причиной стала критическая ситуация с загрузкой холодильных мощностей, возникшая на российском Дальнем Востоке из-за ограничений на поставки рыбы в Китай.