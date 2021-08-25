В Минпросвещения раскрыли российским учителям подробности вакцинации от COVID-19

Министр просвещения России Сергей Кравцов раскрыл учителям подробности о вакцинации от COVID-19. Он рассказал об этом в эфире телеканала «Россия 24», его цитирует РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, достаточна ли вакцинация учителей сейчас, министр отметил, что процедура остается добровольной.

«Желательно провакцинироваться, защитить себя, но эта процедура добровольная», — заявил глава Минпросвещения.

Ранее 25 августа президент России Владимир Путин снова заявил о запрете навязывать вакцинацию. Общаясь с учителями и учениками перед заседанием Госсовета по вопросам образования, президент отметил, что вакцинация — это правильный выбор. «Ничего навязывать нельзя, но мы должны сделать все для того, чтобы людям объяснить, насколько это правильный выбор», — заявил глава государства.