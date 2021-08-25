Дважды победившая рак женщина погибла из-за падения пальмы

Twitter: @xxxAleks26ruxxx

Дважды победившая рак 63-летняя Анна Римбург погибла в израильском городе Тверия от падения отломившегося куска пальмы, сообщает израильский новостной портал Walla. Происшествие попало на видео, его опубликовал в Twitter пользователь под ником @xxxAleks26ruxxx.

Дэвид — сын погибшей женщины — сообщил, что в день инцидента они со своей матерью и отцом находились в отпуске на свадьбе двоюродного брата.

«Мои родители и мой брат прогулялись по набережной в Тверии, пошли в древнюю синагогу и обошли ее, и откуда ни возьмись дерево упало на нее и убило на месте», — заявил Дэвид.

Сообщается, что во время инцидента в городе были зафиксированы порывы ветра до 70 километров в час. По словам медика службы скорой помощи United Hatzalah, дерево упало именно из-за сильного ветра.

Сын погибшей сообщил, что его мать прошла курс химиотерапии, а после повторного возвращения рака ей удалось победить его во второй раз.