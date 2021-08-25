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Появились новые подробности жестокого избиения россиянки санитарами в лифте

LIFE SHOT: один из санитаров, жестоко избивших пациентку в лифте жилого дома, был пьян
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Фото: Telegram-канал LIFE SHOT

Появились подробности жестокого избиения россиянки санитарами в лифте ярославского многоэтажного дома. Об этом сообщает LIFE SHOT в своем Telegram-канале.

Один из санитаров — Василий Голубев — был пьян. Он душил девушку и бил по лицу. Его коллега, 48-летний Вадим Соловьев, нанес пострадавшей множество ударов по ребрам и заламывал ей руку.

Об инциденте стало известно в понедельник, 23 августа. В Ярославле санитары областной психиатрической больницы приехали на вызов. На месте они забрали девушку, но после закрытия дверей лифта стали ее избивать. Все происходящее попало на видео. Сотрудников уже уволили.

Мать избитой также рассказала, что решила вызвать полицию и медиков из-за странного поведения дочери. Друзья девушки, в свою очередь, утверждают, что она абсолютно здорова, а госпитализировали ее незаконно.

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