Названа причина расселения человека по миру

Исследователи из Великобритании показали, что на время и пути миграций древнего человека из Африки существенное влияние оказал существовавший в то время климат. Причиной того, что человек не расселился по миру сразу, называются суровые условия Ближнего Востока и конкуренция со стороны неандертальцев. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Communications.

Ученые из Кембриджского университета провели палеоклиматическую реконструкцию последних 300 тысяч лет. Приняв во внимание минимально необходимое для выживания охотников-собирателей количество осадков, специалисты назвали самые удобные промежутки времени для того, чтобы древние Homo sapiens могли расселиться из Африки.

Проникнуть в Азию человек мог двумя путями — через Синайский перешеек и по Баб-эль-Мандебскому проливу, когда тот был достаточно узким из-за понижения уровня моря. В первом случае периодические возможности предоставлялись в промежутках между 246 и 200 тысячами лет назад, 130—96 тысяч лет назад и около 78 тысяч лет назад. Пересечь пролив люди — вероятно даже не обладая навыками мореплавателей — могли в промежутках от 242 до 275 тысяч лет назад, и от 182 до 145 тысяч лет назад. При этом около 65 тысяч лет назад оба пути были «открыты» одновременно.

Оценки исследователей совпадают с археологическими и генетическими данными, свидетельствующими от том, что на протяжении последних 300 тысяч лет Homo sapiens неоднократно пытался из Африки перед последней, наиболее массовой и успешной волной миграции, произошедшей около 65 тысяч лет назад.

Ученые объясняют неудачу ранних переселений суровыми условиями окружающей среды Ближнего Востока — в частности, Аравийского полуострова — а также конкуренцией с неандертальцами и, возможно, денисовцами.