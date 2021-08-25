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Четыре туриста пропали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае четыре туриста пропали во время сплава на байдарках
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Фото: Semen Likhodeev / Russian Look / Global Look Press

Четыре человека, в том числе ребенок, пропали во время сплава на байдарках в Хабаровском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Согласно заявлению ведомства, незарегистрированная группа из четырех туристов сплавлялась по реке Горин Солнечного района. В назначенный срок она не вышла на связь, подчеркнули в прокуратуре. Отмечается, что сейчас идут поисково-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что в Карадахской теснине в Дагестане из-за подъема уровня воды после дождя 15 путешественников оказались заблокированными, их эвакуировали. В пресс-службе главного управления МЧС России по региону рассказали, что вода поднялась из-за обильного ливня с градом.

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