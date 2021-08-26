Подсчитаны траты США на войну в Афганистане

Война в Афганистане обошлась Америке в 2,3 триллиона долларов за 20 лет

Американцы подсчитали траты на 20-летнее военное присутствие в Афганистане — они составили несколько триллионов долларов. Об этом сообщает Fox Business со ссылкой на данные проекта «Затраты на войну» Университета Брауна.

Военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа — президент Джо Байден намерен вывести войска с территории страны. Конфликт, который продолжался почти 20 лет, обошелся американцам в 2,31 триллиона долларов, причем эксперты Университета Брауна прогнозируют, что расходы в ближайшем будущем только продолжат расти.

Дополнительные расходы пойдут на обеспечение пожизненного обслуживания ветеранов. Согласно оценке, опубликованной профессором школы Кеннеди Гарвардского университета Линдой Билмес, долгосрочные затраты на предоставление медицинской помощи и пособий по инвалидности ветеранам, служившим в Афганистане и Ираке, могут достигнуть 2,5 триллиона долларов. Кроме того, США должны погасить военный долг, процентные выплаты по которому могут превысить 8 триллионов долларов к 2050 году.

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Помимо денежных потерь страны-участницы конфликта понесли многотысячные человеческие жертвы. По данным Министерства обороны, с октября 2001 года в Афганистане служили 800 тысяч военнослужащих США. Более шести тысяч американцев погибли и более 100 тысяч афганцев были убиты. Еще 20 тысяч американских военнослужащих были ранены в ходе военных действий.

Президент США Джо Байден объявил о намерении вывести американские войска с территории Афганистана в апреле 2021 года. Он объяснил свое решение тем, что американцы выполнили свою миссию на территории Афганистана. На позицию США не повлияет даже захват власти в Афганистане талибами (организация «Талибан» признана террористической и запрещена в России), Вашингтон по-прежнему планирует вывести контингент до 31 августа.