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Германия назвала максимально опасной ситуацию вокруг аэропорта Кабула

Глава Минобороны ФРГ: ситуация в районе кабульского аэропорта максимально опасная
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Фото: Reuters

Ситуация в районе кабульского аэропорта стала еще более опасной, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ее слова приводит ТАСС.

«Террористические угрозы стали более конкретными. Сейчас ситуация максимально сложная и опасная для всех», — сказала она.

«Когда мы закончим эвакуацию, я собираюсь обдумать случившееся и сделать соответствующее выводы», — говорила министр ранее в интервью газете Bild. Она признала, что изначальная оценка ситуации «была в корне неверной». «Наши ожидания о потенциале сопротивления талибам были чересчур оптимистичными», — пояснила она.

«Недавно в Ташкенте приземлился еще один самолет из Кабула, на борту которого находились 154 человека. Сейчас наступил самый ответный этап, когда террористическая угроза усилилась», — сообщается на странице германского министерства обороны в Twitter.

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