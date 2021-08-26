Германия назвала максимально опасной ситуацию вокруг аэропорта Кабула

Ситуация в районе кабульского аэропорта стала еще более опасной, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ее слова приводит ТАСС.

«Террористические угрозы стали более конкретными. Сейчас ситуация максимально сложная и опасная для всех», — сказала она.

«Когда мы закончим эвакуацию, я собираюсь обдумать случившееся и сделать соответствующее выводы», — говорила министр ранее в интервью газете Bild. Она признала, что изначальная оценка ситуации «была в корне неверной». «Наши ожидания о потенциале сопротивления талибам были чересчур оптимистичными», — пояснила она.

«Недавно в Ташкенте приземлился еще один самолет из Кабула, на борту которого находились 154 человека. Сейчас наступил самый ответный этап, когда террористическая угроза усилилась», — сообщается на странице германского министерства обороны в Twitter.