В России стартовала программа по подготовке специалистов в сфере новых медиа

В Москве стартовала первая в России образовательная программа по подготовке специалистов в области новых медиа. Слушателями первого потока «Мастерской новых медиа» стали 70 человек из 36 регионов страны. Организаторами выступили АНО «Диалог» и президентская платформа «Россия — страна возможностей», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Это первая в России комплексная практико-ориентированная программа для специалистов в сфере новых медиа, где в формате авторских мастерских слушатели будут учиться у самых известных медиаменеджеров страны.

«Для работы в "цифре" нужны кадры, которые смогут эффективно работать в новых реалиях. Новые медиа — это люди, которые при принятии решения о публикации анализируют информацию, умеют отделить зерна от плевел, понять, где информация соответствует действительности или наоборот подается в определенном тенденциозном ключе и может быть воспринята как манипулятивная, что кто-то хочет через СМИ повлиять на чье-то решение», — сказал на церемонии запуска программы заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ Леонид Левин.

Программа нацелена на подготовку специалистов в области интернет-коммуникаций и медиа, которые смогут эффективно работать в новом информационном пространстве с использованием самых современных инструментов и средств. Слушателями стали победители конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», победители и участники конкурса для перспективных блогеров «ТопБЛОГ» платформы «Россия — страна возможностей», активные блогеры и представители медиасферы, которые работают и развиваются в направлении digital.

Генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский отметил, что главный результат полученных в рамках программы знаний и навыков — это более качественный контент и современные проекты в новых медиа. «Очень надеюсь на то, что каждому участнику это даст новые возможности, новых людей, уверенность общаться и позиционировать себя правильным образом, примеры мастеров. Для нас неважно, где будет работать выпускник мастерской, потому что от повышения профессионализма участников выигрывают все – сам участник, в первую очередь повышается его стоимость и капитализация, выигрывает государство от большего количества профессионалов, выигрывает работодатель, а надо сказать, что партнерами конкурса Лидеры интернет-коммуникаций и Мастерской новых медиа являются крупнейшие российские интернет-компании, а также правительство и правительства регионов. На выпускников наших и так была очередь, я надеюсь, что после школы она будет еще больше», — сказал Гореславский.

Мастерами программы стали редакционный директор «Ньюс медиа» Арам Габрелянов, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян, автор и ведущий программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», автор YouTube-проекта СоловьевLIVE Владимир Соловьев. Мастера со своими командами будут проводить практические курсы для слушателей программы в своих студиях.

Программа будет состоять из четырех очных пятидневных образовательных модулей, которые будут выстроены по принципу работы театральной мастерской. Главная часть курса — практическая работа, где слушатели поработают над собственными проектами.

Модули программы посвящены формированию личного бренда, реализации медиапроектов в условиях современной цифровой реальности, людях в медиа-проектах и работе с ними, а также взаимодействию государства и общества в условиях множественной неопределенности и с новой ролью медиа.

По итогам обучения участники получат новые знания и навыки в области создания проектов в новых медиа, SMM-стратегии и информационных кампаний, антикризисных коммуникаций, производства и продвижения контента, сторителлинга и работы с данными, а также по многим другим темам в области новых медиа.